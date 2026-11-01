Штайнмайєр додав, що коли він порушив питання про можливість проведення такого саміту, "на обличчі Сі Цзіньпіна відбилося здивування".

Китай не зацікавлений у тристоронньому саміті за участю Росії та США для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в інтерв’ю німецькому телебаченню, пише Yahoo. Він уточнив, що обговорив це питання з главою Китаю Сі Цзіньпіном буквально учора під час їхньої зустрічі в Пекіні.

Як зазначив Штайнмайєр, хоча президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін, ймовірно, зустрінуться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, реакція Сі Цзіньпіна дала зрозуміти, що питання України до порядку денного не буде включено.

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"Жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю не ведеться. Він (Сі Цзіньпін – ред.) прямо вказав на те, що це європейський конфлікт, у врегулюванні якого мають брати участь самі європейці", – повідомив німецький президент.

Штайнмайєр додав, що коли він порушив питання про можливість проведення такого саміту, "на обличчі Сі Цзіньпіна відбилося здивування".

Таким чином, слова Штайнмайера спростували повідомлення ЗМІ про можливі переговори між Китаєм, Росією та США щодо закінчення війни в Україні.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: новини

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення завершення війни в Україні. За даними The Wall Street Journal, ця ідея обговорювалася під час телефонної розмови Путіна і Трампа 9 жовтня 2026 року. Як можливе місце зустрічі розглядався саміт АТЕС у китайському Шеньчжені, запланований на 18–19 листопада.

25 жовтня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва, Пекін і Вашингтон у принципі готові до такої зустрічі і підготовка вже розпочалася. Однак остаточні домовленості щодо формату та порядку денного не були оприлюднені.

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