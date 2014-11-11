Міноборони і НАТО обговорили створення трастових фондів підтримки оборонного сектору України

Під час наради сторони обговорили питання організації роботи в рамках нових трастових фондів НАТО, реалізація яких перебуває на особистому контролі Президента України.

"Міноборони приділяє неабияку увагу оборонним реформам. Уроки, які ми продовжуємо виносити з конфлікту на сході України, вказують на необхідність кардинальних змін, насамперед, у системі логістики. Саме тому ми цінуємо зусилля Альянсу, спрямовані на допомогу у вдосконаленні системи логістики та стандартизації Збройних Сил України", – зазначив заступник Міністра оборони України – керівник апарату.

У вересні поточного року на Саміті НАТО в Уельсі за участі Президента України Альянсом було офіційно заявлено про створення чотирьох трастових фондів, спрямованих на надання допомоги українському оборонному сектору. Зокрема, три з них належать до компетенції Міноборони. А саме: реформування систем логістики та стандартизації; покращення системи управління, зв’язку та інформатизації; перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку.

"Ми не можемо просто сидіти та чекати покращення ситуації. Вочевидь, що зміни у системі логістики вкрай необхідні тут і негайно. Розраховую, що цього тижня будуть вирішені усі принципові питання стосовно започаткування відповідного Трастового фонду. Це дозволить приступити до практичної реалізації відповідних програм", – наголосив заступник керівника оборонного відомства.

За підсумками зустрічі опрацьовано конкретні пропозиції, які будуть винесені на розгляд Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи 21 листопада.