За добу в зоні АТО загинули 6 військових - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Протягом минулого дня ми втратили шість українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення", - сказав Лисенко.