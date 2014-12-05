За добу в зоні АТО загинули 6 військових - РНБО
13:07, 05 грудня 2014Військо
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Впродовж доби в зоні АТО загинули 6 і отримали поранення 13 українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Протягом минулого дня ми втратили шість українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення", - сказав Лисенко.
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