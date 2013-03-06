У Києві відзначають 100-річчя від дня народження льотчика Олександра Покришкіна

У заході, присвяченому внеску легендарного повітряного аса і видатного військового начальника у справу звільнення України від німецько-фашистських загарбників, взяли участь генерали та офіцери з командування Повітряних Сил, колишні керівники цього виду, військовослужбовці частин столичного та Васильківського гарнізону, офіцери та курсанти військових вишів, ліцеїсти Київського військового ліцею ім. І.Богуна, а також ветерани та військові авіатори.

Під час урочистостей присутні мали змогу переглянути історичну кінострічку про життя легендарного Олександра Покришкіна, а також поспілкуватись між собою про його життєвий і військовий шлях.

Ветеран Євген Напраснов розповів, що особисто знав Олександра Івановича.

– Коли він був командиром дивізії, я був у нього начальником штабу. Його мужність і героїзм, проявлені в роки Великої Вітчизняної війни, слугують достойним прикладом для нинішнього покоління захисників Вітчизни, а також і для майбутніх повітряних асів, – зазначив Євген Георгійович.

Завершилося урочисте зібрання святковим концертом.