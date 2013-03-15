На Рівненщині та Житомирщині військові готові до ліквідації наслідків негоди

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За словами командира Центру дорожнього забезпечення полковника Олега Безрукова, для миттєвого реагування у постійній готовності перебувають необхідні сили та засоби. До складу загону, який очолює начальник інженерної служби відділу технічного забезпечення Центру майор Іван Лівандовський, входять групи зв’язку, радіаційного та хімічного спостереження, наметового містечка та інженерного забезпечення, а також 10 одиниць спеціальної та дорожньо-будівельної техніки (ПЗМ-2, екскаватор ЕОВ 4421, кран КС 3576, грейдер ДЗ 122А), технічні засоби (мотопили, човни – ДЛ10, Вихор 30Р, електростанція бензинова – ЕСБ 4ВО, намети УСБ 56, радіостанції Р159).

Окрім того, один із підрозділів Центру, що дислокується на Житомирщині у місті Новоград-Волинський, також перебуває у готовності надати допомогу людям та місцевим органам влади у локалізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

– Військовослужбовці Центру у будь-який момент готові надати необхідну допомогу місцевому населенню. Розглядається також можливість розгорнути у Дубенському та інших районах області мобільні пункти обігріву та харчування, медичні пункти. У наметах, що будуть працювати цілодобово, люди зможуть відігрітися, скуштувати бутерброди з гарячим чаєм, отримати психологічну допомогу чи будь-яку іншу консультацію, – зазначив заступник командира 107-го Центру дорожнього забезпечення з виховної роботи підполковник Юрій Нечитайло.