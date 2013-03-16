На Львівщині військові визволили зі снігового полону "швидку", пожежних і рятувальників

15 березня 2013 року до командира дислокованого у Самбірському районі Львівської області 703-го інженерного полку полковника Олександра Корольова надійшов дзвінок з 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Самбора з проханням надати допомогу у рятуванні громадян, що потрапили у сніговий полон.

На місце події негайно відбув черговий автомобіль КАМАЗ-4310 старшого сержанта Василя Борути. Біля села Копань Самбірського району водій знайшов у сніговому заметі черговий автомобіль швидкої допомоги, в якому знаходилися двоє дітей півтора і двох років з матір’ю, а також медична сестра.

Завдяки професіоналізму та досвіду Василь Михайлович доставив дітей з матір’ю до Самбірської міської дитячої лікарні, де їм було надано першу медичну допомогу. Також військовий водій допоміг групі рятувальників, які прибули на допомогу потерпілим, але самі стали бранцями снігового замету.

Ввечері цього ж дня до військових інженерів звернувся голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Білак щодо надання допомоги у розчищенні доріг у Самбірському району за напрямками: Самбір-Рудки, Самбір-Старий-Самбір та Самбір-Мостиська. Для виконання завдання за рішенням командира полку було направлено групу військовослужбовців на БАТ-2. Командир інженерно-дорожньої роти інженерно-дорожнього батальйону капітан Олексій Заручинський, командир відділення дорожньої техніки старший механік-водій старший сержант Ігор Войтович, а також тимчасово виконуючий обов’язки заступника командира частини з виховної роботи капітан Василь Лапчук розпочали роботу з напрямку Самбір-Рудки. У складних погодних умовах військовослужбовці розчистили від снігу 56 кілометрів дорожнього полотна, що дало змогу звільнити від снігових заметів 4 маршрутних таксі та 23 цивільні авто, а також забезпечити безперешкодний рух у напрямку міста Самбір.

Відпрацювавши до 3-ї години ранку, особовий склад повернувся до місця дислокації для дозаправки техніки та вирушив на допомогу у напрямку Самбір-Мостиська. Тут військові розчистили 46 кілометрів дорожнього полотна, звільнили із заметів 9 цивільних автомобілів та надали допомогу групі 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Самбора, яка вибула для гасіння пожежі у населеному пункті Владипіль та потрапила у снігову пастку.