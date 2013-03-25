На Хмельниччині військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки снігової негоди

Так, військовослужбовці 8-го окремого полку спеціального призначення Сухопутних військ ЗС України на полковій землерийній машині ПЗМ-2 третю добу продовжують розчищати сполучення між селами у Старосинявському районі області. До речі, силами екіпажів ПЗМ-2 уже розчищено більше 70 км доріг району.

Екіпаж інженерної машини розгородження ІМР-2М 649-го авіаційного складу ракетного озброєння і боєприпасів Повітряних Сил ЗС України за суботу і неділю розчистив 60 кілометрів шляхів по дорозі від районного центру міста Ярмолинці до села Виноградівка. Сьогодні екіпаж важкої гусеничної машини працює на околицях і в селі Михайлівка того ж району області, де розгрібає сніг на найскладніших ділянках.

Ще одна ІМР-2М1 зенітної технічної ракетної бази, яка дислокується у Старокостянтинові, розчистила 30 км дороги поблизу села Пасічне, що у Старосинявському напрямку. Наразі екіпаж військовослужбовців інженерної машини розгородження продовжує надавати допомогу у розчищенні снігових заметів від с. Пасічне до с. Адампіль Старосинявського району.

Загалом протягом вихідних силами і засобами військових частин Збройних Сил України, які дислокуються у межах Хмельниччини, розчищено майже 200 кілометрів доріг. У подоланні наслідків негоди було задіяно більше двох десятків автомобільної, спеціальної, інженерної колісної і гусеничної важкої техніки. У Хмельницькому, Шепетівському, Славутському, Старокостянтинівському, Ярмолинецькому та Кам’янець-Подільському гарнізонах було залучено більше чотирьох з половиною сотень військовослужбовців Збройних Сил України.