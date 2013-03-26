На льотному факультеті Харківського університету розпочалася льотна практика

До кінця літа на базі 203-ї навчально-авіаційної бригади курсанти збільшуватимуть свій нальотний час на військовому літаку типу Л-39 “Альбатрос” та вертольоті Мі-8МТ.

Як повідомили УНІАН в Міноборони, у перший день аеродромного навчання був присутній командир військової частини військовий льотчик І класу полковник Геннадій Дубовик. Досвідчений льотчик поспілкувався з майбутніми офіцерами та побажав успіхів у крайній льотній практиці.

– Наразі курсанти приступили до наземної підготовки, в ході якої вони вдосконалюватимуть свої знання та навички на навчально-тренувальних тренажерах та у спеціалізованих класах. Також в обов’язковому порядку вони виконають по два стрибка з парашутом. Лише після цього курсанти будуть проекзаменовані та допущені до польотів, – розповів офіцер.

Планується, що вже з середини квітня випускники сядуть у кабіни літальних апаратів разом з інструкторами, а згодом вони виконуватимуть самостійні польоти.

Слід зазначити, що незабаром до майбутніх льотчиків-винищувачів та вертолітників приєднаються ще 35 курсантів, які навчаються на військових штурманів, льотчиків військово-транспортної авіації та офіцерів бойового управління польотів авіації.