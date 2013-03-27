Кабаненко розказав про створення благодійного фонду для допомоги військовослужбовцям

– Вже сьогодні є нагальна потреба у допомозі військовослужбовцям, чиє життя знаходиться під загрозою, у зв’язку з чим Міністр оборони України прийняв рішення про заснування благодійного Фонду “Захисник Вітчизни – Рятівник”. – Для заснування Фонду Павло Лебедєв виділив 750 тисяч гривень із особистих коштів. В суботу відбудеться засідання Наглядової ради Фонду за участі Міністра оборони, на якому будуть прийняті перші рішення про виділення грошової допомоги та оголошено перспективи подальшого розвитку Фонду, – зазначив адмірал Ігор Кабаненко.