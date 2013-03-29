Харківські військові пожежні відпрацювали ліквідацію умовного загорання

Фото: Міноборони України

В ході зборів пожежні із залученням сил та засобів практично відпрацювали пожежно-тактичне навчання по гасінню умовної пожежі на пункті заправки паливно-мастильними матеріалами. Загалом у гасінні умовної пожежі були задіяні сім одиниць техніки та 33 особи.

За планом навчання передбачалося, що пожежа сталася під час заправлення автомобіля пальним. Через порушення правил пожежної безпеки на АЗС із заправочного пістолету почало виливатися пальне, яке і зайнялося через замикання проводки у автомобіля.

За злагодженими діями військових вогнеборців під час гасіння пожежі слідкувало командування Північного територіального відділу пожежної безпеки.

– Одним із елементів навчань стала перевірка плану пожежної безпеки військової частини в розрахунку сил і засобів для гасіння пожежі, – розповів начальник Північного територіального відділу пожежної безпеки полковник В’ячеслав Столба. – Також ми надали методичну допомогу щодо організації та проведення спільних дій військових пожежних підрозділів з підрозділами місцевої Держслужби з надзвичайних ситуацій, – зазначив офіцер.

У підсумку вогнеборці змогли локалізувати пожежу та не дали їй перекинутися на резервуари з пальним.

За відмінне виконання обов’язків групу військовослужбовців було заохочено грамотами та подяками.