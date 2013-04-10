У Криму діє пункт роботи з кандидатами на військову службу за контрактом

Після визначання професійної придатності кандидатів комісія надає пропозиції командиру бригади.

За словами начальника відділення особового складу бригади майора Руслана Приходи, щотижня через комплексне вивчення проходить близько 35 кандидатів на посаду контрактника. Завдяки впровадженню електронної системи тестування дослідження однієї людини триває близько однієї години. Раніше, коли обчислення робилося у ручному режимі, на таку процедуру витрачалося до чотирьох годин. Крім того, з початком роботи вищезазначеного пункту, проміжок часу, який минав від моменту оформлення письмової згоди командування бригади до зарахування кандидата до списків особового складу частини скоротився з восьми до двох-чотирьох тижнів.

З початку року до бригади звернулось 423 людини, з яких лише 29 кандидатам було відмовлено. На сьогодні рівень укомплектованості військової частини контрактниками складає близько 52% і робота з цього напрямку діяльності триває.