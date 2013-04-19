До Севастополя з візитом прибули кораблі Blackseafor

У період з 16 по 18 квітня кораблі на шляху до Севастополя провели низку навчань, зокрема, з відображення повітряної обстановки, маневрування, буксирування, передачі вантажів на ходу, відбиття атаки швидкісної малорозмірної цілі, контролю цивільної авіації, опитування та догляду судна, тренування по моніторингу та контролю судноплавства тощо.

У Севастополі моряки Військово-Морських Сил Збройних Сил України зустріли і забезпечили швартування корвета ВМС Болгарії «Решительни», патрульного катера ВМС Грузії «Сухумі», великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії «Новочеркасск», фрегата ВМС Румунії «Макеларіу», фрегата ВМС Туреччини «Хейбельяда» та морського тральщика ВМС України «Черкаси» біля причалу бухти Курина.

Згідно з програмою забезпечення візиту, відбулася протокольна зустріч командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна з командування з’єднання кораблів Blackseafor. Керівник виду Збройних Сил України висловив задоволення станом розвитку дружніх відносин у рамках угоди Blackseafor.

– Blackseafor є дуже важливою угодою, її практична реалізація сприяє підтриманню миру і стабільності у Чорноморському регіоні, – зазначив командувач ВМС ЗС України під час зустрічі.

Віце-адмірал Юрій Іл’їн відзначив готовність українських ВМС у наданні сприяння з тих чи інших питань під час стоянки у порту Севастополя, а також висловив сподівання, що у військових моряків країн-учасниць Blackseafor залишаться найкращі враження і згадки про перебування у цьому місті-герої.

У свою чергу командир оперативного з’єднання Blackseafor капітан 1 рангу Хакан Гюнеш (Турецька Республіка) підкреслив важливість співпраці військових моряків задля зміцнення дружніх стосунків і набуття досвіду взаємодії, та подякував українській стороні за теплий прийом.

Протокольна зустріч також відбулася у Севастопольській міській державній адміністрації.

Екіпажі кораблів Blackseafor протягом перебування у Севастополі матимуть змогу оглянути визначні та культурні пам’ятки, а 20 та 21 квітня, з 14.00 до 18.00, кораблі з’єднання будуть відкриті для відвідування мешканцями та гостями міста Севастополя.

Як планується, 23 квітня міжнародне оперативне з’єднання Blackseafor залишить порт Севастополя з метою здійснення інших заходів, передбачених планом активації.

Довідка. Багатонаціональне з’єднання військово-морського співробітництва Blackseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до «Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва», підписаної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина). Основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі, та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.

Квітнева активація 2013 року є двадцять першим розгортанням військово-морського з’єднання.

У 2013 році ВМС ЗС України, як планується, будуть втретє приймати командування з’єднанням Blackseafor, що здійснюється за ротаційним принципом.