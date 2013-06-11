Курсанти Академії сухопутних військ взяли участь у гірському тренуванні

Українську команду очолював заступник начальника факультету аеромобільних військ та розвідки Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного підполковник Олександр Ролюк. Захід був організований польською стороною, а саме секцією гірської підготовки Вищої офіцерської школи сухопутних військ, що в польському місті Вроцлав.У п’ятиденному тренуванні, окрім представників Академії сухопутних військ, взяли участь господарі – військовики Вищої офіцерської школи сухопутних військ імені Тадеуша Костюшко (місто Вроцлав), Військової Академії Чеської республіки, що у місті Брно, а також Офіцерського училища сухопутних військ Бундесверу (місто Дрезден).

Теми тренування включали в себе підйом та спуск по скелі, переправа під гострим кутом, операції з використанням рятувальних та саморобних транспортних засобів доставки потерпілого на гору, а також заняття із виживання у гірській місцевості.

Участь у заході дала можливість курсантам Академії сухопутних військ вдосконалити свої практичні навички з гірської підготовки. Порівнюючи із зимовим тренуванням, цього разу потрібно було показати свої вміння вже в зовсім інших умовах.

За словами начальника Академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, у майбутньому продовжуватиметься співпраця з польською стороною, що, безперечно, тільки позитивно впливатиме на загальний рівень підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України.