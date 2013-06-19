ВМКЦ Кримського регіону отримав нагороду “За заслуги перед Севастополем”

Нагороду та почесну грамоту колективу військових медиків вручили голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба та голова Севастопольської міської ради Юрій Дойніков.

За словами Володимира Яцуби, військові медики в усі роки існування Севастополя – і в час випробувань, і під час перемог були пліч-о-пліч з мешканцями міста. Вони зробили неоціненний внесок у славну історію міста-героя та примножують його традиції. Отримання відзнаки “За заслуги перед Севастополем” сталося завдяки спільній копіткій праці усього колективу клінічного центру, який не лише надає всебічну медичну допомогу військовослужбовцям з частин Військово-Морських та Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокуються на Кримському півострові, членам їхніх сімей, а й забезпечують потреби у медичному обслуговуванні ветеранів війни та військової служби.

Та не лише колективна праця військових медиків була відзначена владою Севастополя. Рішенням Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим за значні успіхи у медичній практиці почесне звання “Заслужений лікар АРК” отримали заступник начальника ВМКЦ КР з медичної частини полковник медичної служби Віктор Міхайлуца та головний хірург полковник медичної служби Григорій Прохоренко.

Про високий рівень медичного обслуговування та загальний авторитет колективу Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону свідчить і те, що нещодавно його колишній начальник, полковник медичної служби Ігор Данильчук, був призначений на вищу посаду – директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.