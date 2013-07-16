Армійські п’ятиборки стали призерками Чемпіонату Європи



Днями в польському місті Джонков завершився чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства. На змаганнях у складі збірної команди України традиційно відзначилися армійські спортсмени.

Так, у командній першості серед жінок срібні нагороди до свого активу записали лейтенант Вікторія Терещук (95 група спортсменів Управління спорту Міністерства оборони України) та солдат служби за контрактом Ірина Хохлова (ЦСК ЗС України).

Бронзову медаль в особистому заліку виборола представниця спортивного активу ЦСК ЗС України Анастасія Спас.