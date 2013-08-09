У 2013 році з військових баз зберігання вилучено 3 тисячі тонн "меланжу"
16:48, 09 серпня 2013Військо
0 0
Про це сьогодні, 9 серпня, під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України повідомив представникам ЗМІ заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.
– Ми продовжуємо роботу щодо повного вивільнення території України від небезпечного компоненту ракетного палива “меланж”. На початку серпня з військової частини в смт. Любашівка на Одещині на переробку до Російської Федерації вивезено чергову партію “меланжу” в обсязі близько 800 тонн. У серпні-вересні планується завершити вивезення “меланжу” з бази зберігання у смт. Шевченкове Харківської області, – зазначив він.
За словами Володимира Можаровського, залишається вилучити на утилізацію 3 тисячі 290 тонн пального, тож вже незабаром цей масштабний проект буде завершено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter