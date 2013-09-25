95 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкоджено на території колишньої артилерійської бази

Представники оборонного відомства повідомили, що за шість місяців робіт військовослужбовці зведеного загону розмінування Міністерства оборони України провели зачистку адміністративної та технічної території загальною площею 233 гектари. Загалом було виявлено та знешкоджено понад 95 тисяч вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалося понад 200 військовослужбовців та 24 одиниці військової техніки Збройних Сил України.

Очільник області відзначив, що в максимально стислі терміни виконано великий обсяг робіт.

– Від імені всіх жителів регіону хочу висловити слова вдячності всім учасникам розмінування. Ви працювали, ризикуючи своїм життям. Я буду клопотати про присвоєння вам державних нагород, – звернувся до військових та рятувальників Олександр Пеклушенко. – Однак, наразі про передачу ділянки землі обласній громаді мова не йде, – наголосив голова облдержадміністрації. На його думку, ця територія приховує в собі ще чимало небезпечних “сюрпризів”.