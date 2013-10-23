Міністерство оборони ініціює проведення практичного тренінгу для журналістів, котрі працюють у кризових регіонах світу

Про це 22 жовтня під час семінару “Відкрита розмова” повідомила помічник Міністра оборони України з питань зв’язків з громадськістю Леся Башняк.

– Програмою заходу передбачено практичне навчання виживанню в екстремальних умовах і поведінці під час військових дій. Курс спрямований на журналістів, які працюють у кризових районах світу. Ми також запрошуємо до участі всіх журналістів, які захоплюються подібною діяльністю та тематикою. Фактично це триденний семінар з виїздом у навчальний військовий центр, який планується у травні наступного року, – зазначила Леся Башняк.

Для проведення практичного курсу попередньо розглядається 240 Центр підготовки військ 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що на Житомирщині. Журналістів навчатимуть виживанню в польових умовах: як правильно поводитися в зоні бойових дій, на практиці оволодіватимуть навичками поведінки під час “бойових дій”, “обстрілу”, “терористичних актів”, “вибухів”, “пожежі”, знаходити їжу і безпечне місце дислокації, фільтрувати воду, та інших навичок, які можуть знадобитися в кризових регіонах світу. Також під час одного з етапів навчання журналісти оволодіватимуть навичками самозахисту під час позаштатних ситуацій.