Військовослужбовці кращого механізованого взводу Збройних Сил України служать у Новоград-Волинському

Змагання на бригадному полігоні “Олександрівський” 30 окремої гвардійської механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України проходили у трьох номінаціях: злагодженість дій підрозділу, професійна та фізична підготовка. Участь у заході взяли чотири кращих взводи з механізованих бригад армійських корпусів Сухопутних військ та окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил. У складі кожного підрозділу – один офіцер (командир взводу) та двадцять шість сержантів і солдатів.

Протягом десяти діб конкурсанти виконували різноманітні нормативи з технічної та вогневої підготовки, бойові стрільби з БМП-2, змагалися в бігу на 1100 метрів із подоланням загальновійськової смуги перешкод у складі підрозділів.

У підсумку 1 місце та звання “Кращий механізований взвод Збройних Сил України” завоювали військовослужбовці механізованого взводу 30 окремої механізованої бригади, який очолює старший лейтенант Іван Голішевський. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов нагородив переможців перехідним призом, вимпелом, дипломом та сертифікатом на отримання грошової премії у розмірі 50 тисяч гривень.

2 місце та сертифікат на 30 тисяч гривень отримав гірсько-піхотний взвод 128 гірсько-піхотної бригади 13 армійського корпусу. Сертифікат на 20 тисяч гривень за 3 місце здобув механізований взвод окремої бригади берегової охорони Військово-Морських Сил.

Підсумовуючи результати змагання, генерал-полковник Генадій Воробйов підкреслив, що кожен з учасників конкурсу продемонстрував справжній професіоналізм та жагу до перемоги.

Не приховував гордості за перемогу своїх підлеглих командир 8 армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин:

– 30 окрема механізована бригада – це колектив, якому я довіряю, і ставши переможцями загальновійськового конкурсу, вони ще раз підкреслили свій статус справжніх майстрів своєї справи.