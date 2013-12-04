Українському національному контингенту в Косово доставили запасні частини та матеріально-технічні засоби

Зустрічати вантажний рейс до аеропорту Приштіна прибула розвантажувальна команда національного контингенту зі складу тих, хто не був залучений до виконання завдань за призначенням та до несення чергової служби.

Як зазначив заступник командира національного контингенту з озброєння гвардії майор Андрій Поліщук, особовий склад бездоганно виконав поставлені завдання:

– Незважаючи на мороз, налипання мокрого снігу та сильний вітер, усі діяли оперативно, чітко і злагоджено, відповідно до заздалегідь складеного плану. Тому роботу завершили в найкоротший термін.

Одразу після розвантаження військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 відбув назад в Україну, а військовослужбовці 17 ротації національного контингенту багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR з оновленою технікою продовжують виконувати свій миротворчий обов’язок.