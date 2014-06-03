У Брюсселі в.о. Міністра оборони України Коваль виступив перед світовою пресою

– Сьогодні ми отримали загальну підтримку наших дій Альянсом. Усі міністри оборони країн-членів НАТО висловили одностайну підтримку Україні, підтримали керівництво держави, Збройні Сили, силові структури, які виконують завдання в ході антитерористичної операції на Сході України. Також міністри оборони привітали український народ з новим легітимно обраним Президентом – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, – повідомив генерал-полковник Михайло Коваль.

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Глава оборонного відомства відзначив, що його розмова з міністрами оборони країн-членів НАТО була продуктивною і мала чітку практичну спрямованість.

– Допомога Україні від країн Альянсу йде повним ходом. Ми вже отримуємо практичну допомогу від Франції, Польщі, США, Великої Британії, очікується, що долучаться й інші країни-учасниці. На даний час йдеться лише про не летальну зброю, – повідомив генерал-полковник Михайло Коваль.

Він розповів, що під час засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони учасники заслухали доповідь по ситуації на Сході України, висновки із оцінки ситуації, практичні кроки, яких вживає керівництво антитерористичної операції з метою ліквідації злочинних угруповань.

– Я почув реакцію міністрів оборони Альянсу на ті події, які відбуваються в Україні. Вона чітка і зрозуміла: 21 міністр оборони, присутній на засіданні, під час своїх виступів схвалили дії керівництва України та АТО, – підкреслив виконуючий обов’язки Міністра оборони України.

Він зауважив, що на сьогодні зібрано чимало доказів присутності серед терористів на Сході України представників північнокавказького регіону та інших регіонів Росії.

– Ми щодня їх бачимо по нашому телебаченню. Вони є і серед полонених, яких захоплюють українські військовослужбовці. Таких моментів у нас дуже багато, всі вони документуються і йдуть в одну “теку” майбутнього судового процесу, який наша держава порушить стосовно до тих, хто розпочав неоголошену війну на її теренах, – наголосив генерал-полковник Михайло Коваль.