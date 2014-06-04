Вихованці евакуйованого з Криму Військово-морського ліцею почали практику в Одесі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони.

Згідно з повідомленням, практика учнів 10 класу на борту катера «Сміла» відбувається згідно з планом навчально-виховного процесу і триватиме до 13 червня.

"Головною метою заходу є практичне відпрацювання функціональних обов’язків матроса надводного корабля, а також набуття теоретичних знань та первинних навичок зі штурманської підготовки, з використання корабельних плавзасобів, застосування аварійно-рятувального майна корабля, знання мір безпеки тощо," - повідомив старший офіцер-вихователь ліцею, капітан 2 рангу Сергій Плехун.

За словами Плехуна, з ліцеїстами вже проведено кілька тренувань, зокрема, з виконання обов’язків сигнальника, розгортання аварійного поста управління кермом.

Самі ліцеїсти кажуть, що не відчувають якогось морально-психологічного дискомфорту у зв’язку з передислокацією ліцею з тимчасово окупованої території на материкову частину України.