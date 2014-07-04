З початку АТО від бойовиків звільнено 17 населених пунктів на сході

Підрозділи збройних сил спільно з іншими силовими структурами, які беруть участь в АТО, зосереджують основні зусилля на знищенні баз підготовки, осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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З початку проведення АТО у Донецькій та Луганській областях від бойовиків звільнено 17 населених пунктів. На даний час на підконтрольній органам державної влади території відновлена робота органів місцевого самоврядування, міліції та комунальних служб.

Протягом минулої доби незаконними збройними формуваннями скоєно 10 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів збройних сил.

Упродовж 3 липня підрозділи сил АТО проводили заходи щодо звільнення від терористів та взяття під контроль населеного пункту Миколаївка. В першій половині дня підрозділи зайняли визначені вихідні рубежі довкола Миколаївки для подальшого просування. У другій половині дня розпочалися активні дії. Терористи чинили опір. Сили АТО змінили тактику бою, позбавивши бойовиків можливості організовувати засідки та оточувати українські підрозділи. З метою збереження життя та здоров’я військовослужбовців, цивільного населення, військовослужбовцями відразу завдавались артилерійські обстріли та авіаудари по вогневих та опорних пунктах терористів.

До кінця дня 3 липня населений пункт Миколаївка було блоковано підрозділами збройних сил, спільно із Національною гвардією та МВС, тим самим створено передумови для остаточного звільнення району. Внаслідок рішучих дій сил АТО, бойовики зазнали численних втрат. Щонайменше 150 терористів знищено, 6 опорних пунктів бойовиків зруйновано. Також знищено базу боєприпасів терористів у Миколаївці та склад боєприпасів у Семенівці.

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У ніч на 4 липня терористи вкотре обстрілювали позиції підрозділів сил АТО. Так, мінометному обстрілу було піддано аеродроми Луганська та Краматорська. Також бойовики обстріляли з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" блокпост неподалік населеного пункту Металіст. У відповідь по вогневих позиціях бойовиків було завдано вогню з артилерійських установок 2С19.