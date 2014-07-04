Організовану евакуацію мирних жителів із зони АТО розпочнуть наступного тижня - радник Авакова

Наступного тижня розпочнеться організована евакуація мирних жителів із зони АТО, перш за все жителів Краматорська і Слов'янська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

У понеділок, 7 липня, буде оголошено про план евакуації мирних жителів з зони АТО.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій облаштовує транзитні пункти для вимушених переселенців. Шкіряк зазначив, що в першу чергу будуть евакуйовані жителі Краматорська і Слов'янська, а також жителі прилеглих до цих міст територій.

Він повідомив, що мирних жителів будуть евакуйовувати в Харківську область у напрямку Барвінкового.

Шкіряк спростував повідомлення російських засобів масової інформації про те, що із зони АТО будуть евакуйовані сотні тисяч людей. Він зазначив, що зараз важко спрогнозувати, скільки мирних жителів залишать зону АТО, але, за його словами, йдеться про тисячі, а не десятки чи сотні тисяч людей.

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Крім того, за словами Шкіряка, правоохоронці стежитимуть, аби із зони АТО під виглядом мирних жителі не виїхали терористи і бойовики. Він запевнив, що у правоохоронців є інформація стосовно приналежності тих чи інших людей до груп терористів та бойовиків і їм не вдасться виїхати із зони АТО як мирним жителям.

Шкіряк зауважив, що також відпрацьовуються плани евакуації жителів інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.