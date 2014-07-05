В Одесі відзначили 21 річницю від дня підняття прапору ВМС України на фрегаті «Гетьман Сагайдачний»
Одесі на фрегаті ВМС Збройних Сил України «Гетьман Сагайдачний», відзначили 21 річницю від дня підняття на кораблі прапору українських ВМС.
В заходах, які розпочалися урочистим підйомом прапора і прапорів розцвічування, взяли участь командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Сергій Гайдук, голова Одеської обласної ради Микола Тиндюк, міський голова Геннадій Труханов, представники шефських делегацій, ветерани корабля, духовенство.Читайте такожДіти з оздоровчого табору ЗСУ побували на борту фрегату «Гетьман Сагайдачний»
Вітаючи екіпаж контр-адмірал Сергій Гайдук, наголосив, що корабель за ці роки виконував завдання як у Чорному і Середземному морях, так і біля берегів Америки, в Індійському океані. Загалом, фрегат з моменту його включення до складу українського флоту пройшов більше ста тисяч морських миль.
Ключовим заходом останніх років стало виконання фрегатом в районі Аденської затоки завдань в рамках антипіратських операцій «Океанський щит» та «Аталанта». Екіпаж протягом майже піврічного походу проявив мужність, витримку, високі якості військових моряків, — зазначив він. За його командувача флоту, корабель після повернення на Батьківщину одразу ж став у стрій Військово-Морських Сил і сьогодні продовжує виконувати завдання згідно призначення.Читайте такожВиведений з Криму флот України частково відновив боєздатність
Командувач флоту контр-адмірал Сергій Гайдук побажав військовим морякам традиційних сім футів під кілем, залишатися єдиною і згуртованою командою, а також висловив впевненість у тому, що екіпаж корабля й надалі з честю виконуватиме поставлені завдання.
Контр-адмірал Сергій Гайдук вручив відомчі нагороди членам екіпажу, а новопризначеному командиру корабля капітану 2 рангу Денису Іваніну — нагрудний знак «Командир корабля».