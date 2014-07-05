В Одесі відзначили 21 річницю від дня підняття прапору ВМС України на фрегаті «Гетьман Сагайдачний»

В заходах, які розпочалися урочистим підйомом прапора і прапорів розцвічування, взяли участь командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Сергій Гайдук, голова Одеської обласної ради Микола Тиндюк, міський голова Геннадій Труханов, представники шефських делегацій, ветерани корабля, духовенство.Читайте такожДіти з оздоровчого табору ЗСУ побували на борту фрегату «Гетьман Сагайдачний»

Вітаючи екіпаж контр-адмірал Сергій Гайдук, наголосив, що корабель за ці роки виконував завдання як у Чорному і Середземному морях, так і біля берегів Америки, в Індійському океані. Загалом, фрегат з моменту його включення до складу українського флоту пройшов більше ста тисяч морських миль.

Ключовим заходом останніх років стало виконання фрегатом в районі Аденської затоки завдань в рамках антипіратських операцій «Океанський щит» та «Аталанта». Екіпаж протягом майже піврічного походу проявив мужність, витримку, високі якості військових моряків, — зазначив він. За його командувача флоту, корабель після повернення на Батьківщину одразу ж став у стрій Військово-Морських Сил і сьогодні продовжує виконувати завдання згідно призначення.Читайте такожВиведений з Криму флот України частково відновив боєздатність

Командувач флоту контр-адмірал Сергій Гайдук побажав військовим морякам традиційних сім футів під кілем, залишатися єдиною і згуртованою командою, а також висловив впевненість у тому, що екіпаж корабля й надалі з честю виконуватиме поставлені завдання.

Контр-адмірал Сергій Гайдук вручив відомчі нагороди членам екіпажу, а новопризначеному командиру корабля капітану 2 рангу Денису Іваніну — нагрудний знак «Командир корабля».