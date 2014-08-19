В Артемівську затримано одного з лідерів терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, посилаючись на інформацію радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкиряка.

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"Він (Ходаківський) брав участь у захопленні міської ради. Під час затримання був поранений. Наразі терорист дає свідчення. Вже з’ясовано, що він обіймав посаду одного з лідерів бандформувань так званої «ДНР» та мав багатий досвід проходження військової служби в іноземному легіоні", - сказав Лисенко.