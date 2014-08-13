Царьов спростував повідомлення про важке поранення колеги-терориста Гіркіна

Позбавлений депутатських повноважень лідер сепаратистського руху «Юго-Восток» Олег Царьов заявив, що лідер бойовиків Ігор Стрєлков не отримував поранень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз пишуть про те, що Ігоря Стрєлкова поранено. Це неправда", - написав він.

Повідомлення про важке поранення Стрєлкова також заперечує агентство російського пропагандиста Кисельова «РИА Новости». Там посилаються на слова у керівництві терористів з ДНР.

"Це маячня", - заявив агентству терорист і за сумісництвом «керівник відділу міжнародної інформаційної служби політвідділу міністерства оборони ДНР» Владислав Бриг.

Так звана «прес-служба ДНР» також не підтверджує інформацію про поранення Стрєлкова.

"Ми зв'язалися з заступником Стрєлкова, Березіним, він не підтверджує цю інформацію", - повідомили в прес-службі» терористів.

Як раніше повідомляв УНІАН, сайт терористів, так зване "Агенство Новоросія", передавав, що Стрєлков важко поранений.

"Стан міністра оборони "ДНР" - важкий. Інформація уточнюється", - говорилося на сайті бойовиків.