До Львова повернулися десантники, які обороняли аеропорт Луганська

Саме вони до останнього утримували контроль над аеропортом у Луганську, повідомляє прес-служба Міноборони.

Вчора ввечері також трьома автобусами прибули перші 146 військовослужбовців 80 окремої аеромобільної бригади.

"Урочисто — із військовим оркестром, синьо-жовтими кульками, квітами та прапорами України та вигуками «Герої!» — зустрічали воїнів у військовій частині, де служать хлопці, не лише рідні та близькі, а й усі небайдужі львів’яни. Сльози радості, міцні обійми та шалені емоції переповнювали всіх: і хлопців, які повернулися, і зустрічаючих", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМіж українськими десантниками та танковим батальйоном РФ триває бій за аеродром у ЛуганськуДесантники, які повернулися, розповіли, що доводилося зупинятися і виходити до людей для спілкування, адже підтримка була шаленою.

Після повернення з Донбасу їх чекає десятиденна відпустка. А після відпочинку вони повернуться до військової частини і продовжать військову службу.