Гелетей: "Ми хочемо миру, але якщо домовленості про перемир’я будуть порушені, захищатимемо свою землю"

"Перемир’я на сході України не говорить про те, що ми в безпеці", - заявив міністр оборони Валерій Гелетей, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Ситуація на даний час непроста, адже частина збройних сил Росії залишила територію України, але на нашій території знаходиться ще чимало російських військових і техніки. Хоча і не з такою інтенсивністю, як раніше, але тривають обстріли позицій сил АТО. Зважаючи на це, ми готуємося до оборони рубежів. Робляться відповідні укріплення, фортифікаційні споруди", - розповів міністр оборони.

За словами керівника оборонного відомства, також визначений керівник оборони в Маріуполі.

"Армія лише тоді сильна, коли разом з народом. Народ і його збройні сили - це єдине ціле. Ця війна зробила нас сильнішими", - наголосив міністр оборони.

"Зараз, коли триває перемир’я, ми несемо відповідальність за всі домовленості. Ми хочемо миру, але якщо домовленості про перемир’я будуть порушені, захищатимемо свою землю, зі зброєю звільнятимемо наші населені пункти", - підкреслив Валерій Гелетей.