Гелетей: з Іловайська виведені всі бійці АТО

"У цей понеділок ми вивели останню групу наших бійців з міста Іловайськ", - сказав міністр, уточнивши, що це вдалося зробити завдяки режиму радіотиші, введеного в розташуванні сил АТО, передає ZN.UA.

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Як повідомляв УНІАН, Валерій Гелетей заявляв, що в боях під Іловайськом загинули не менше 107 українських військовослужбовців і понад 300 російських.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Іловайську бійці сил АТО потрапили в оточення бойовиків і російських військових. В результаті чого загинула значна кількістьукраїнських військових, багато було взято в полон.