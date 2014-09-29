На Рівненщині майстри відновили вже понад 120 одиниць військової техніки для бійців АТО

Ремонтна військова частина на Рівненщині за період проведення антитерористичної операції на сході України відновила та передала до районів виконання завдань понад 120 одиниць озброєння і військової техніки. Ще майже 30 одиниць готується до відправлення.

"Ми ставимо на колеса ту техніку, яка сьогодні найбільш затребувана у військах, і в найкоротші строки відправляємо її нашим героям в зону АТО, — зазначив командир військової частини. — Зокрема, ми забезпечили визначені підрозділи зенітними установками ЗУ-23, 152-мм гаубицями Мста-Б 2А65, протитанковими керованими ракетними комплексами «Конкурс», батальйонними 120-мм мінометами, які входять до комплексу «Сані», дивізіонними артилерійськими ремонтними майстернями ДАРМ та стрілецькою зброєю".

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Слід зауважити, що військові ремонтники забезпечили бійців антитерористичної операції автоматами, пістолетами, кулеметами, гранатометами тощо. Для цього зі зберігання було знято та проведено обслуговування майже 100 000 одиниць стрілецької зброї. Також до районів виконання завдань було відправлено до 150 тонн запасних інструментів і приладів. А днями з Рівненщини до бойових підрозділів вирушать майже 30 самохідних артилерійських установок «Гвоздика» 2С1.

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"Спільно з технікою завдання виконує і наш особовий склад, — додав командир частини. — Офіцери і контрактники супроводжують колони, слідкують, щоб техніка працювала справно, не підводила в бою. Ми робимо усе можливе, аби підрозділи не відчували браку озброєння і військової техніки, посилили власну обороноздатність та стояли надійним щитом суверенітету і територіальної цілісності України", — наголосив офіцер.