Україні вдалося вибудувати надійну лінію оборони на сході країни - Порошенко



Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю на телеканалі 1+1 в неділю ввечері.

”Сьогодні нам вдалось вибудувати надійну лінію оборони”, - сказав глава держави.

За словами Порошенка, українська сторона не збирається порушувати режим припинення вогню на сході країни, але має намір зміцнювати позиції, щоб зберегти державу.

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”Перше, за ці 100 днів ми зберегли і зміцнили державу. Ми скоротили територію АТО”, - зазначив президент.

Порошенко також нагадав, що за всі дні режиму припинення вогню понад 1000 українців повернулись додому з полону.

”Зі мною український народ, і я пишаюсь тим, що сьогодні справа миру має величезну підтримку серед простих людей”, - додав глава держави.