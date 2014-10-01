У Міноборони розповіли, коли видадуть бійцям АТО зимовий одяг

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Української правди".

В МОУ розповіли, що готуватись до зими почали одразу "після закінчення опалювального сезону 2013-2014 років".

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Окремим указом міністра "вперше на постачання збройних сил прийнято тепле взуття".

"Станом на липень поточного року забезпечення речовим майном становило 100% плюс речові запаси на складах", - розповіли в МОУ.

Проте наразі, у зв'язку і нової хвилею мобілізації та "умовами експлуатації" зимової форми вистачить далеко не всім.

У Міноборони запевнили, що усі потрібні контракти уже підписані і "до 10 жовтня 2014 року з урахуванням наявного майна та нових поставок 100% військовослужбовців будуть забезпечені "по зимі".

Як відомо, вкластись із забезпеченням військових зимовою формою до 10 жовтня обіцяв і прем'єр Арсеній Яценюк.