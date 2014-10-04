В АТО активно використовують розробки Житомирського військового інституту – Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки на Житомирщину, передає кореспондент УНІАН.

За словами Порошенка, наразі ці розробки вкрай потрібні нашій армії.

Президент уточнив, що деякі розробки допомагають військовим бути добре поінформованими щодо дій супротивника. Він наголосив також, що керівництвом країни робиться усе для того, аби напрацювання вчених вказаного інституту активно використовувалися в українській армії.

Так, главі держави на полігоні показали розроблену в Житомирськомиу інституті унікальну систему, призначену для оперативного управління силами та засобами, в яку входять зразки безпілотної авіації.

Вже після брифінгу президента військові інституту пояснили журналістам призначення цієї системи: "У реальному часі надається необхідна інформація, яка після опрацювання одразу надходить командирам у зручній для використання формі. Це дає змогу воякам бути добре поінформованими щодо позицій ворога".