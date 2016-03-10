ПриватБанк запустив Папка24 – сервіс для бізнесу з обміну документами в електронній формі

ПриватБанк запустив papka24.com.ua – сервіс, який покликаний полегшити життя приватним підприємцям та юридичним особам.

«Як зараз компанії зазвичай підписують між собою договори, акти та інші документи? Роздруковують їх в подвійному екземплярі і обмінюються ними через кур'єра, – говорить Дмитро Дубілет, ІТ-директор ПриватБанку. – З Папка24 Ви просто завантажуєте документ, у кілька кліків накладаєте на нього електронно-цифровий підпис (ЕЦП), відправляєте його контрагентові, який також його підписує. І все!».

Папка24 відкрита для всіх ПП і юросіб України, не тільки клієнтів Приватбанку. Сервіс працює з усіма основними видами ключів ЕЦП – податкової, Мін'юсту, Приватбанку та багатьох інших. Використання безкоштовне.

«Ми схрестили Gmail, Google Docs і ЕЦП, – говорить Дмитро Дубілет. – В дизайні ми спеціально запозичили багато в Google. В результаті сервіс вийшов дуже простим у використанні».

Папка24 дозволяє зберігати і систематизувати за допомогою ярликів документи на своїх серверах (вони надійно зберігаються в потрійному примірнику) або завантажити їх на свій комп'ютер з накладеними ЕЦП.

За словами творців сервісу, жодних проблем із перевіряючими органами через відсутність документів у паперовому вигляді виникнути не повинно. А якщо все ж якийсь чиновник не задовольниться електронним документом (що, з досвіду банку, дуже малоймовірно), для таких випадків створений спеціальний e-mail sos@papka24.com.ua, куди бізнесмени можуть поскаржитися – і тоді на захист користувача стануть юристи і PR-фахівці ПриватБанку.

«Ще одна причина, яка може перешкодити Вам користуватися цим сервісом, – природний консерватизм, – говорить Дмитро Дубілет. – Переконуйте своїх бухгалтерів і контрагентів жити по-новому! Як-не-як, на дворі ХХІ століття!»