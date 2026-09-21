Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 22 вересня

Національний банк України встановив на вівторок, 22 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,72/44,75 грн/дол., а до євро - 51,40/51,41 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 21 вересня зріс на 5 копійки і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,45 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,06 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти. 

Вас також можуть зацікавити новини: