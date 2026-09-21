Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 22 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,37 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 22 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,72/44,75 грн/дол., а до євро - 51,40/51,41 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 21 вересня зріс на 5 копійки і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,45 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,06 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

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