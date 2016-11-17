У Полтаві презентують нові механізми стимулювання розвитку підприємництва

Будь-який підприємець на форумі, участь в якому безкоштовна, зможе отримати консультації та допомогу фахівців і експертів з найважливіших питань ведення власної справи.

"Полтавщина з давніх часів була краєм малого бізнесу, а Сорочинський ярмарок - перший в Україні національний маркетплейс, тому не дивно, що саме Полтава дає старт програмі регіональних бізнес-форумів для підприємців, які до кінця року пройдуть у всіх обласних центрах країни", - зазначає один зі спікерів форуму, директор Полтавського регіонального управління Приватбанку Олександр Цись.

Полтавський бізнес форум "Україна - країна підприємців та підприємств" стартує 18 листопада у Зеленій залі Полтавської обласної державної адміністрації (м.Полтава, вул.Соборності, 45). Початок о 10:00. Участь у форумі - безкоштовна. Реєстрація - на kub.pb.ua/forums.