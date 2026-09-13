NASA продало старі плівки за 218 доларів: згодом за три з них заплатили мільйони, але чому

Саме агентство марно шукало ці записи протягом наступних десятиліть.

Небагато любителів історії заглядають на розпродажі списаного державного майна. Зазвичай туди приходять за вигідною угодою – щоб перепродати щось або розібрати на запчастини, а не знайти річ, яка виявиться незмінно цінною.

Гері Джордж був одним із таких завсідників – студент інженерного факультету Університету Ламар, який періодично заглядав на ліквідаційні розпродажі біля Космічного центру імені Джонсона NASA в Х’юстоні під час свого стажування там у середині 1970-х років. Те, що він забрав із собою одного червневого дня 1976 року, містило дещо, значення чого стане зрозумілим лише через десятиліття, пише The Times of India.

Джордж заплатив 217,77 долара (близько 9700 гривень) за одну партію з приблизно 1150 котушок магнітної стрічки, що належала космічному агентству. Здебільшого це були стандартні телевізійні плівки, які він збирався продати місцевим телестанціям, а ті б їх стерли й використали повторно.

Відео дня

Але серед ящиків ховалися три котушки з написом, який тоді мало що для нього означав: "Позакорабельна діяльність "Аполло-11", 20 липня 1969 року". Щоб зрозуміти, чому ці три бобіни виявилися настільки важливими, варто поглянути на те, як оригінальні кадри місячної прогулянки насправді потрапили на телеекрани по всьому світу.

Чому оригінальних кадрів було так мало

Коли астронавти "Аполло-11" ступили на поверхню Місяця, камери передавали відео в реальному часі на три станції стеження, які ретранслювали сигнал для поширення через мережі мовлення по всьому світу.

У документації NASA пояснюється, що телевізійний сигнал, що надходив до Х’юстона, вже був перетворений із формату повільного сканування астронавтів, через що трансльоване зображення втрачало значну чіткість порівняно з необробленим сигналом, який бачили на станціях стеження.

І саме цей х’юстонський запис, а не широко розтиражована телевізійна копія, опинився в пакунку разом із покупками Джорджа, залишивши відомство в повній необізнаності. Роками Джордж не знав, що саме має, і касети ледь не розділили долю решти партії.

Збережені випадково понад 40 років

Його батько побачив напис на трьох бобінах і сказав Джорджу відкласти їх убік, не продавати й не дозволяти телестанції перезаписувати їх. Джордж зберіг їх, але понад сорок років майже не думав про плівки й жодного разу не програвав їх.

Плівки знову привернули увагу на початку 2008 року, коли Джордж дізнався, що NASA безуспішно шукає свої оригінальні записи позакорабельної діяльності "Аполло-11" напередодні 40-річчя місії. Джордж згодом віддав свої плівки на дослідження та оцифрування, і з’ясувалося, що вони містять сучасний запис трансляції місячної прогулянки "Аполло-11" з надзвичайно високою якістю зображення.

Те, що сталося далі, перетворило забуту коробку із залишками плівки на одну з найбільш обговорюваних речей, пов’язаних із космосом, за останній час.

Рекордний продаж до ювілею

20 липня 2019 року Sotheby's виставив три бобіни на аукціон у Нью-Йорку – дату було обрано навмисно, оскільки вона відзначала 50-річчя того, як Армстронг і Олдрін ступили на поверхню Місяця.

Троє учасників торгів – онлайн та по телефону – змагалися за цей лот, який у підсумку було продано за суму, що у понад вісім тисяч разів перевищувала ту, яку Джордж заплатив за всю партію з 1150 бобин у 1976 році. У пізнішому прес-релізі Sotheby's, опублікованому з нагоди наступного аукціону пізніше того ж року, повідомив, що записи принесли 1,82 мільйона доларів (близько 81 мільйона гривень) на попередньому аукціоні, ставши головною угодою тогорічного розпродажу, присвяченого космічним дослідженням.

Ім’я переможця аукціону так і не було розкрито, що лише додало таємничості навколо суми продажу порівняно з початковими 217,77 долара, які Джордж заплатив за всю партію.

Ця історія – рідкісне нагадування про те, як навіть найретельніші інституційні архіви, такі як архів NASA, можуть втратити слід матеріалу, який згодом виявляється незамінним.

Вона також демонструє, наскільки мало цінність предмета може залежати від його місцезнаходження, враховуючи, що один із найважливіших візуальних документів найзнаменитішого тріумфу XX століття десятиліттями зберігався серед сімейних речей, змішавшись із бобінами, які в іншому випадку були б стерті й повністю втрачені.

Проте збереження плівок Джорджа дозволило зберегти рідкісний сучасний запис місячної прогулянки "Аполло-11", що дає набагато чіткіше уявлення про трансляцію, ніж зіпсовані телевізійні копії, які бачили глядачі у 1969 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA залишила 57 експериментів у космосі на 10 місяців, а повернула їх через 69.

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