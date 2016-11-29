Мінекономрозвитку пропонує скасувати обов'язковість печаток для бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект, прийняття якого спростить реєстрацію новостворених юридичних осіб як платників податку на додану вартість, усуне необхідність використання печаток для бізнесу, а також запровадить інститут довірчої власності.

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Відповідний законопроект опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Зокрема, документом вводиться можливість обрання спрощеної системи оподаткування або реєстрації платником ПДВ шляхом проставлення відмітки в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи підприємцем.

Крім того, перевірка можливості реєстрації платником ПДВ або обрання спрощеної системи оподаткування переноситься на етап державної реєстрації створення юридичної особи. При цьому орган фіскальної служби втрачає право відмовити новоствореному суб'єкту в добровільній реєстрації платником ПДВ.

Також законопроект виключає з Податкового кодексу норми про обов'язкове використання печаток підприємцями і визначає правила оподаткування операцій з передачі майна в довірчу власність як способу забезпечення виконання зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) у вересні цього року становила 9,313 млрд грн.

У 2015 році обсяг відшкодування ПДВ становив 68,405 млрд грн.

Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business-2017 за показником «Сплата податків» на 84-е місце із 107-го, яке займала раніше.