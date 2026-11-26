Один постріл такою ракетою обійдеться як солідний маєток в Іспанії.

Чехія планує придбати для винищувачів JAS 39 Gripen німецькі ракети "повітря-повітря" малої дальності Iris-T. Вартість контракту становитиме 1,4 млрд чеських крон, або приблизно 57,6 млн євро. Про це пише видання Defense Express.

У межах угоди Прага отримає 30 бойових і 10 навчальних ракет. Крім того, контракт передбачає постачання запасних частин, навчання персоналу, логістичне забезпечення та інші супутні послуги. Підписати його планують до кінця листопада 2026 року.

Як пояснює Defense Express, закупівля пов'язана з тим, що наявні у Чехії ракети AIM-9L припинять обслуговувати у 2030 році. Iris-T стала логічною альтернативою, оскільки вже інтегрована на винищувачі Gripen. Очікується, що ці ракети використовуватимуться до переходу чеських Повітряних сил на американські F-35, постачання яких заплановане на 2035 рік.

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Особливу увагу видання звертає на вартість закупівлі. За його підрахунками, умовна ціна однієї ракети становитиме понад 1,44 млн євро. Для порівняння, у 2022 році вартість Iris-T оцінювали приблизно у 400 тисяч євро, тоді як американська AIM-9X коштує менше 455 тисяч євро.

Водночас автори публікації застерігають від прямого порівняння цих цифр: "до пакету входять ще й супутні послуги, запчастини та навчання". Оскільки Чехія вперше закуповує Iris-T, значна частина витрат може припадати саме на підготовку інфраструктури та персоналу, а відносно невелика кількість замовлених ракет додатково збільшує умовну вартість кожної з них.

Цей контракт має значення і для України. Як зазначає Defense Express, у 2027 році українські Повітряні сили також мають отримати винищувачі JAS 39 Gripen, здатні застосовувати Iris-T. Водночас визначити реальну вартість цих ракет для України буде непросто, оскільки їх постачають в складі комплексних пакетів військової допомоги разом із засобами протиповітряної оборони Iris-T SLM.

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