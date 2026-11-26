Журналісти встановили, що російський віськовий Ярослав Бородін командував тактичною авіаційною групою, залученою до атаки.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони ідентифікувало російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області, де загинули понад 70 людей. Журналісти "Слідства.Інфо" розшукали інформацію про кожного з окупантів, причетних до злочину.

Так, за даними розслідувачів, російський військовий Ярослав Бородін командував тактичною авіаційною групою №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ, залученою до атаки.

Бородін бере участь у війні проти України з 2023 року. Йому 36 років. Він народився в Казахстані, в місті Семипалатинськ. Має російське громадянство. В армії РФ служить 14 років. Нині живе в Октябрському Волгоградської області. Це селище неподалік від аеродрому "Мариновка", де базується один із полків, залучених до атаки на Комишуваху. Бородін одружений і виховує п’ятирічного сина.

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Журналісти "Слідства.Інфо" також знайшли фотографії, сторінки у соцмережах та інші персональні дані військових, що були у списку ГУР. У пошуку інформації з закритих баз даних допомогла команда проєкту "Kiborg".

Полковник Федір Володимирович Зубаков

За даними ГУР, удар по Комишувасі спланував 42-річний полковник Федір Володимирович Зубаков. Він начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" армії РФ. У соціальних мережах Зубаков викладає фотографіях, на яких він позує у військовій формі на Красній площі в Москві, з дружиною та дітьми.

Капітан Сергій Олександрович Єлісєєв

Також серед ідентифікованих ГУР російських льотчиків – 31-річний капітан Сергій Олександрович Єлісєєв. Він служить в армії РФ із 2015 року, а проти України воює з березня 2022-го, встановили журналісти.

Єлісєєв закрив особисті сторінки у соцмережах. У Telegram льотчик замість власних фотографій ставить картинки.

"Журналісти знайшли Єлісєєва за допомогою інструмента, який дозволив побачити його повідомлення та групи, у яких він їх залишає. Один із коментарів привів нас до відкритого Telegram-каналу його дружини Дар’ї. Вона веде блог, публікує фотографії з чоловіком, їхнім сином та друзями. На одному з відео – гендер-паті, під час якої Єлісєєви дізнавалися стать дитини. На цих фото та відео "Слідство.Інфо" впізнали інших російських військових льотчиків, яких ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху", - йдеться у статті.

Старший лейтенант Родіон Сергійович Плотніков

За даними журналістів "Слідство.Інфо", у російській армії Плотніков служить із серпня 2016 року. Його ім’я є у податкових даних челябінської філії Військово-повітряної академії.

Журналісти знайшли анкети Плотнікова анкети на сервісах онлайн-позик. Так, у 2024 році в графі "адреса" він вказав контакти військової частини №77978. Це та сама частина, що згадується у повідомленні ГУР. В анкетах для підвищення кредитного ліміту на банківській картці Плотніков зазначав ще два місця роботи - ТОВ "Армія", де він працював спеціалістом, і ТОВ "КК Городок" – керуюча компанія військового містечка. За цією ж адресою у попередніх анкетах він вказував свою посаду як штурман.

"Фотографії Плотнікова журналісти також знайшли на сайті знайомств. У витоках із закритих баз даних є фото, на яких він без футболки позує зі своїм паспортом. Він фотографує документ з усіх сторін, а потім свою банківську карту. Схоже, Плотніков має серйозні проблеми з боргами", - зазначають журналісти.

Лейтенант Вадим Олегович Перехрест

Свої сторінки у соцмережах він також закрив. На фотографіях Пєрєхрєст переважно в окулярах або зі спини. "Водночас "Слідство.Інфо" знайшли контакти його дружини Ірини. У соцмережі "ВКонтактє" у травні 2022-го вона виставила їхнє спільне фото. Згодом опублікувала кілька світлин з весілля. А в травні 2025 року – фото з донькою", - зазначають розслідувачі.

За їх даними, Перехрест служить у російській армії вже п’ять років, і перебуває у військовій частині, яку ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху. На війні проти України - із жовтня 2026 року.

Старший лейтенант Нікіта Вікторовіч Ігнатьєв

За даними "Слідство.Інфо", він бере участь у війні проти України з вересня 2022 року.

"Фото Ігнатьєва ми знайшли на сторінках його дружини Татьяни. Вона публікувала їхні весільні світлини, а згодом – фотосесію перед народженням сина. Сам Ігнатьєв у соцмережах фотографій не виставляє", - вказують журналісти.

У податкових даних є відомості про виплати Ігнатьєву від Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків. За 2019–2021 роки він отримав там загалом понад 831 тисячу рублів (понад 315 тисяч гривень).

Капітан Дмитро Звєрєв і старший лейтенант Максим Соколенко

Звєрєву 37 років, він служить у російській армії з травня 2012 року, одружений, виховує сина та доньку.

Соколенку 27 років, у російській армії служить із серпня 2015 року. У 2023 році одружився, а влітку 2026-го у нього народився син.

У відповіді на запит "Слідства.Інфо" в СБУ повідомили, що слідчі розслідують авіаудари російських військових по території гімназії "Джерело" Комишуваської селищної ради 2 листопада 2026 року. Росіяни застосували боєприпаси типу ФАБ-500 та ФАБ-3000.

У Запорізькій обласній прокуратурі повідомили, що в межах досудового розслідування перевіряють усі версії. Однак основною є умисне спрямування нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти.

При цьому наразі жодній особі у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомили.

Удар по Комишувасі

2 листопада росіяни вдарили по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапила школа, де людям роздавали гуманітарну допомогу. За повідомленням президента Володимира Зеленського, після першого удару росіяни скинули ще 9 авіабомб на укриття, де перебували люди.

У ГУР повідомляли, що для скоєння воєнного злочину росіяни залучили чотири літаки Су-34.

Пошуково-рятувальні роботи тривати два тижні. Загалом внаслідок удару загинули 72 людини. четверо вважаються зниклими безвісти.

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