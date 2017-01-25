Фіскальна служба обіцяє зменшити кількість позапланових перевірок

Державна фіскальна служба у 2017 році порівняно з 2016 роком планує зменшити кількість позапланових перевірок на 24,1% - з 21,2 тис. до 16,1 тис. перевірок.

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Такі дані містяться в інформаційних матеріалах, які демонструвалися під час виступу голови ДФС Романа Насірова.

Так, кількість зустрічних перевірок у 2017 році має скоротитися до 22,8 тис. з 50,4 тис. у 2016 році, кількість планових перевірок - до 4,2 тис. з 4,5 тис.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада прийняла закон «Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким ввела мораторій на планові перевірки малого і середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року.