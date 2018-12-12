Виставка «Парад подарунків». 14-16 грудня 2018 року
Місце проведення: МВЦ, м. Київ, Броварський пр-т, 15, павільйон №3-А.
Час роботи: 14 та 15 грудня з 10.00 до 19.00; 16 грудня з 10.00 до 16.00.
Урочисте відкриття виставки: 14 грудня о 12.00
В рамках виставки будуть представлені ексклюзивні авторські ляльки та Тедді; вироби handmade, фелтінг та печворк; авторські прикраси, декупаж та вишивання; новорічні прикраси та атрибутика, святковий декор.
Головні події :
– Конкурс карнавальних костюмів та фантазійних образів «Казки Світу», 14 дизайнерів представлять образи улюблених казкових героїв. Конкурс буде проходити 15 грудня о 14.00 на головній сцені виставки. Спонсором та б’юті-партнером конкурсу та виставки виступає компанія Oriflame.
– Благодійна акція - конкурс «Подаруем дітям казку».
Компанії –виробники представлять новорічні прикраси – ялинкові іграшки, а також набори для вишивання, рукоділля та творчості з новорічної та різдвяної тематики, які надалі будуть передані дитячому дому «Перлинка».
- Майстер шоу з пакування та оформлення новорічних подарунків.
Організатор виставки Редакція журналу «Модное рукоделие»
+380931448558
Fairybeads17@gmail.com