Виставка  «Парад подарунків». 14-16 грудня 2018 року

Місце проведення: МВЦ, м. Київ, Броварський пр-т, 15, павільйон №3-А.

Час роботи: 14 та 15 грудня з 10.00 до 19.00; 16 грудня з 10.00 до 16.00.

Урочисте відкриття виставки: 14 грудня о 12.00

В рамках виставки будуть представлені ексклюзивні авторські ляльки та Тедді; вироби handmade, фелтінг та печворк; авторські прикраси, декупаж та вишивання; новорічні прикраси та атрибутика, святковий декор.

Головні події :

– Конкурс карнавальних костюмів та фантазійних образів «Казки Світу», 14 дизайнерів представлять образи улюблених казкових героїв. Конкурс буде проходити 15 грудня о 14.00 на головній сцені виставки. Спонсором та б’юті-партнером конкурсу та виставки виступає компанія Oriflame.

– Благодійна акція - конкурс «Подаруем дітям казку».

Компанії –виробники представлять новорічні прикраси – ялинкові іграшки, а також набори для вишивання, рукоділля та творчості з новорічної та різдвяної тематики, які надалі будуть передані дитячому дому «Перлинка».

- Майстер шоу з пакування та оформлення новорічних подарунків.

Організатор виставки Редакція журналу «Модное рукоделие»

http://www.biserknitting.com/

+380931448558

Fairybeads17@gmail.com