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Виставка  «Парад подарунків». 14-16 грудня 2018 року

10:00, 14 грудня 2018
Разное
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Час роботи: 14 та 15 грудня з 10.00 до 19.00; 16 грудня з 10.00 до 16.00.

Урочисте відкриття виставки: 14 грудня о 12.00

В рамках виставки будуть представлені ексклюзивні авторські ляльки та Тедді; вироби handmade, фелтінг та печворк; авторські прикраси, декупаж та вишивання; новорічні прикраси та атрибутика, святковий декор.

Головні події :

– Конкурс карнавальних костюмів та фантазійних образів  «Казки Світу», 14 дизайнерів представлять образи улюблених казкових героїв. Конкурс буде проходити 15 грудня о 14.00 на головній сцені виставки. Спонсором та б’юті-партнером  конкурсу та  виставки виступає компанія Oriflame.

– Благодійна акція - конкурс «Подаруем дітям казку».

 Компанії –виробники представлять новорічні прикраси – ялинкові іграшки, а також набори для вишивання, рукоділля та творчості з новорічної та різдвяної тематики, які надалі будуть передані дитячому дому «Перлинка».

- Майстер  шоу з пакування та оформлення новорічних подарунків.

Організатор виставки  Редакція журналу «Модное рукоделие»

http://www.biserknitting.com/

+380931448558

Fairybeads17@gmail.com

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