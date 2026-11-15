Путін хоче, щоб Європа стала на коліна заради миру в Україні, – The Independent

Кремль готовий бачити європейців за столом, але просить за це високу ціну.

Москва погодилася допустити Європу до переговорів щодо України, які проходять за посередництва США. Проте така згода має свою ціну, і вона може надовго послабити оборону європейських країн. Про це пише The Independent.

Як зазначається у матеріалі, Росія дедалі активніше намагається повернути собі колишній радянський вплив над Східною Європою та розхитати єдність НАТО. Свої ультиматуми Кремль маскує під "мирну ініціативу", хоча насправді прагне змусити Європу обміняти власну безпеку на мир в Україні.

За даними видання, Москва фактично висуває Європі кілька умов. Європейці мають погодитися з територіальними вимогами Путіна в Україні та відмовитися надавати Києву гарантії безпеки на випадок нового вторгнення, не кажучи вже про розміщення там іноземних військ. Крім того, від європейських країн чекають згоди на масштабні обмеження присутності сил НАТО на власній території та розміщення ракет у Східній Європі. Лише за цих умов Європу, найімовірніше, запросять до переговорів.

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У п'ятницю позицію Москви окреслив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Щойно ми зрозуміємо їхній справжній намір і готовність зробити внесок у мирний процес, тоді можна буде ухвалити рішення про проведення діалогу щодо українського врегулювання в розширеному форматі", – заявив він.

Напередодні, у четвер, з Володимиром Путіним зустрічалися американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Після розмови вони дали зрозуміти, що російський президент нібито погодився на залучення Європи до майбутніх перемовин. Проте, як вказує видання, росіяни переграли американську делегацію, одночасно зробивши крок уперед і крок назад. На думку журналістів, Москві вдалося переконати адміністрацію Дональда Трампа у власній перемозі у війні, хоча насправді це не відповідає дійсності.

Як відомо, Путін вимагає віддати Росії всі чотири східні українські області, які він незаконно анексував, попри те, що не контролює їх повністю. Крім того, Кремль наполягає на позаблоковому статусі України, скороченні її армії та забороні на розміщення іноземних військ на українській території в майбутньому.

За даними ЗМІ, тиск на Київ, аби змусити його прийняти ці умови, лише посилився після навмисного виведення з ладу американських терміналів Starlink, які використовувалися в українському оборонному озброєнні.

У публікації підкреслюється, що Вашингтон і сам не надто прагнув бачити європейців за столом переговорів із Москвою. На зустрічах із Путіним Кушнер і Віткофф знову покладалися виключно на кремлівських перекладачів, не залучали фахових експертів і, за оцінкою британських журналістів, виглядали так, ніби отримують прямі вказівки від російського лідера.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас не приховувала роздратування через те, що адміністрація Трампа незмінно підтримує територіальні претензії Росії щодо України.

"Те, що ми побачили, – це те, що Джаред Кушнер нарешті визнав те, що я казала ще півтора року тому, – що для будь-якої угоди між Росією та Україною нам також потрібні європейці", – наголосила Каллас.

На думку The Independent, слово "визнав" мало б зачепити американську делегацію, але цього не станеться. Автори статті зауважують, що Кушнер і Віткофф уже й так поділяють погляди Путіна на українське питання. Як і російський президент, вони не бачать цінності в західноєвропейських демократіях і не вважають за потрібне захищати саму ідею створення Північноатлантичного альянсу – стримування російської агресії в регіоні. Сам же Трамп сприймає НАТО як військовий союз під американським головуванням і переконаний, що альянс мав долучитися до його війни проти Ірану разом з Ізраїлем.

Ультиматум для НАТО та реакція європейських лідерів

Британське видання припускає, що в Овальному кабінеті прихильно поставляться до вимоги Пєскова, аби Європа спершу "довела" свою готовність сприяти миру, перш ніж сідати за стіл переговорів. Події останнього тижня показали, що Європу допустять до дискусій, які визначать її безпеку на ціле століття, лише на умовах Москви.

Окрім цього, як зазначає The Independent, Росія прагне розколоти НАТО. Як пишуть журналісти, США вже поводяться в альянсі як вкрай поганий союзник, чиї дії межують із ворожими. Тепер Путін хоче укласти окремі двосторонні договори з країнами Східної Європи, Балтії та Північної Європи, чимало з яких за радянських часів входили до очолюваного Москвою Варшавського договору або перебували під її контролем. У короткостроковій перспективі така пропозиція має для багатьох урядів очевидну привабливість, адже пакт із Москвою дозволив би їм видихнути, скоротити оборонні бюджети та зосередитися на внутрішніх проблемах.

За наявною інформацією, у межах "мирної угоди", яка б нібито зробила "припинення вогню" зайвим, від європейських держав, майже всі з яких є членами альянсу, очікують згоди на масштабні обмеження щодо розміщення сил НАТО на їхній території. Також їм доведеться обмежити дислокацію як оборонних, так і наступальних ракет по всій Східній Європі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем чітко висловився щодо подібних ініціатив.

"Мова має йти про припинення вогню в Україні, а не про питання безпекових домовленостей у Європі, які Росія хоче винести на стіл", – заявив Бернем.

Схожу позицію висловив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Ми не будуватимемо нову архітектуру безпеки просто тому, що цього бажає російський президент чи хтось у Сполучених Штатах. Про це не може бути й мови", – підкреслив Туск.

Візит спецпосланців Трампа в Москву - що відомо

Раніше Financial Times повідомила, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, намагаючись відновити мирні переговори між Україною та Росією, розширили порядок денний і додали до нього питання архітектури європейської безпеки, чим потішили Кремль. Тим часом головний переговорник РФ Володимир Мединський закликав до "нової Ялти та Потсдама".

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