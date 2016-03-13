Круглий стіл "Коли служба зайнятості працевлаштує останнього безробітного? Або як створити ефективний сервіс служби зайнятості?"

13:46, 13 березня 2016
Разное
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Тижневик "Деловая столица" та видання "Власть денег" спільно з громадською платформою Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) 14 березня о 14:00 проведуть дискусію на тему "Коли Служба зайнятості працевлаштує останнього безробітного? Або як створити ефективний сервіс Служби зайнятості".

В середині минулого року міністр соціальної політики Павло Розенко анонсував початок реформування державного сервісу працевлаштування. У цьому році замість Служби зайнятості мало б запрацювати Національне агентство із зайнятості – "мобільна сучасна сервісна служба, яка надаватиме людям послугу з працевлаштування". Утім проблемами безробіття наразі опікується Служба зайнятості.

Разом із представниками влади експерти з’ясують, коли запрацює новий державний сервіс і чи здатний він ефективно вирішувати сучасні проблеми вітчизняного ринку праці. 

Участь у заході приймуть:

-  Юлія Соколовська, директор Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України;

-  Валерій Ярошенко, заступник міністра соціальної політики України;

-  Сергій Кравченко, заступник голови Державної служби зайнятості;

-  Олена Іванова, експерт ПРООН з питань реформування соціального сектору;

-  Галина Третьякова, експерт групи "Пенсійна реформа" Реанімаційного Пакета Реформ;

-  Максим Гольдарб, директор громадської організації "Публічний аудит";

-  Маріанна Онуфрик, експерт Інституту суспільно-політичних досліджень.

-  Олена Дьоміна – координатор круглого столу від тижневика "Деловая столица" та видання "Власть денег".

Круглий стіл відбудеться 14 березня о 14:00 за адресою: м.Київ, вул.Ольгинська, 6, 2 поверх, оф. 21.

Акредитація журналістів на місці проведення круглого столу за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за телефоном: (044) 502 02 20 (вн.399).

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