Круглий стіл "Коли служба зайнятості працевлаштує останнього безробітного? Або як створити ефективний сервіс служби зайнятості?"

Тижневик "Деловая столица" та видання "Власть денег" спільно з громадською платформою Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) 14 березня о 14:00 проведуть дискусію на тему "Коли Служба зайнятості працевлаштує останнього безробітного? Або як створити ефективний сервіс Служби зайнятості".

В середині минулого року міністр соціальної політики Павло Розенко анонсував початок реформування державного сервісу працевлаштування. У цьому році замість Служби зайнятості мало б запрацювати Національне агентство із зайнятості – "мобільна сучасна сервісна служба, яка надаватиме людям послугу з працевлаштування". Утім проблемами безробіття наразі опікується Служба зайнятості.

Разом із представниками влади експерти з’ясують, коли запрацює новий державний сервіс і чи здатний він ефективно вирішувати сучасні проблеми вітчизняного ринку праці.

Участь у заході приймуть:

- Юлія Соколовська, директор Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України;

- Валерій Ярошенко, заступник міністра соціальної політики України;

- Сергій Кравченко, заступник голови Державної служби зайнятості;

- Олена Іванова, експерт ПРООН з питань реформування соціального сектору;

- Галина Третьякова, експерт групи "Пенсійна реформа" Реанімаційного Пакета Реформ;

- Максим Гольдарб, директор громадської організації "Публічний аудит";

- Маріанна Онуфрик, експерт Інституту суспільно-політичних досліджень.

- Олена Дьоміна – координатор круглого столу від тижневика "Деловая столица" та видання "Власть денег".

Круглий стіл відбудеться 14 березня о 14:00 за адресою: м.Київ, вул.Ольгинська, 6, 2 поверх, оф. 21.

Акредитація журналістів на місці проведення круглого столу за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за телефоном: (044) 502 02 20 (вн.399).