Дитина померла в машині, поки мама робила манікюр до весілля

Весільні клопоти обернувся для мешканки міста Лейк-Ворт (штат Флорида) Мірланди Жан-Баптісти трауром, пише newsru.com. У день свого одруження вона залишила 4-річного сина в замкнутому автомобілі, а сама пішла робити манікюр. Від спеки дитина померла.

Жінка пробула в манікюрному салоні близько трьох годин. Того дня температура повітря досягла майже 32 градусів. Експерти дійшли до висновку, що закупорений салон автомобіля прогрівся до температури понад 59 градусів.

Перед тим жінка заїжджала до своїх родичів, де збиралася залишити дитину, і не бачила, що він залишився в машині. Експерти припускають, що дитина могла забратися назад в автомобіль непоміченою, пише Daily Mail.

Наречена - медсестра за фахом - сама намагалася реанімувати сина, але її зусилля виявилися марними.

Жінка поки що не може дати слідчим свідчення, оскільки шокована і знаходиться під заспокійливими препаратами.