N WIND SHOWCASE: BALTIC. Виставка нової хвилі балтійської моди і дизайну в Києві

«N WIND SHOWCASE: BALTIC» задумана як творча платформа, її метою є представлення в Україні новинок Північних країн і держав Балтії в галузі моди та дизайну. Принцип «N WIND SHOWCASE: BALTIC» – відкритий простір для обміну ідеями, можливість відчути вид, форму, текстуру і звук – рушійну енергію балтійської креативності.

«N WIND SHOWCASE: BALTIC» у Києві складається з виставки і концептуального бутіка доробку дизайнерів Балтійських країн. 12 концептуальних брендів з Литви, Латвії та Естонії, які визначають форму майбутнього сучасного балтійського дизайну, представлені в концептуальному бутіку ATELIER 1.

Виставка організована в рамках наймасштабнішого спільного міждержавного проекту «Литва-Україна. Культурне партнерство 2016 ». Окрім представлення українській аудиторії різноманітної та багатогранної сучасної литовської культури, проект покликаний зміцнити культурні зв'язки, підтримати та сприяти розвитку тісного співробітництва, обміну досвідом між двома державами.

ОРГАНІЗАТОРИ: ATELIER 1, N Wind, V2 ConceptStore, Інститут культури Литви.

УЧАСНИКИ: 12 дизайнерів моди й аксесуарів з Литви, Латвії та Естонії.

Адреса виставки: концепт-стор ATELIER 1, Київ, бульв. Тараса Шевченка, 10.