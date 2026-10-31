Рубіо розповів, коли можуть відбутися нові переговори між Трампом і Путіним

За словами американського дипломата, у центрі уваги розмови з Лавровим була потенційна зустріч Трампа і Путіна.

Державний секретар Марко Рубіо повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо можливості зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це пише ANSA.

За його словами, зустріч може відбутися під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який заплановано на 18–19 листопада в Китаї.

"Ми коротко обговорили можливість того, що наші лідери зустрінуться для переговорів на саміті АТЕС наступного місяця", - заявив Рубіо.

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За словами американського дипломата, у центрі уваги розмови з Лавровим була потенційна зустріч Трампа і Путіна.

Рубіо також додав, що поки що достеменно невідомо, чи буде глава Кремля присутній на саміті G20 у Маямі.

Наміри Путіна

Раніше видання The Guardian писало, що Путін намагається скористатися складним становищем Трампа через війну з Іраном, щоб домогтися поступок від Вашингтона щодо України та просунути варіант завершення обох конфліктів на вигідних для Москви умовах.

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