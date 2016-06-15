Круглий стіл "Антитерористична операція. Хто сьогодні захищає Україну?"
15 червня (середа) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Антитерористична операція. Хто сьогодні захищає Україну?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Аналіз поточної ситуації в зоні АТО, прогноз очікуваної тривалості військового конфлікту на сході України.
2. Соціальний захист ветеранів АТО та їхніх сімей: гарантія працевлаштування ветеранів, психологічна та медична допомога постраждалим бійцям, матеріальна допомога і стипендії дітям загиблих в зоні АТО
3. Статус учасника бойових дій: як уникнути спекуляцій?
Учасники круглого столу:
ВІТАЛІЙ ДЕЙНЕГА, засновник волонтерського проекту «Повернись живим» для українських захисників у зоні АТО
ЛЕОНІД ОСТАЛЬЦЕВ, ветеран АТО, який воював в складі 30-ї окремої механізованої бригади ЗС України, засновник «PIZZA VETERANO»
ЄВГЕН ТУРЧАК, керівник Спілки ветеранів АТО Деснянського району Києва
МАРКІЯН ЛУБКІВСЬКИЙ, Надзвичайний і Повноважний посол України в Хорватії (2006-2009).
ТАРАС КОСТАНЧУК, керівник проекту «Армія гідності»
ОЛЬГА СЕМЕНОВА, волонтер, координатор напрямку працевлаштування та роботи з кандидатами Центру Зайнятостi Вiльних Людей
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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.
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