Круглий стіл "Антитерористична операція. Хто сьогодні захищає Україну?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Аналіз поточної ситуації в зоні АТО, прогноз очікуваної тривалості військового конфлікту на сході України.

2. Соціальний захист ветеранів АТО та їхніх сімей: гарантія працевлаштування ветеранів, психологічна та медична допомога постраждалим бійцям, матеріальна допомога і стипендії дітям загиблих в зоні АТО

3. Статус учасника бойових дій: як уникнути спекуляцій?

Учасники круглого столу:

ВІТАЛІЙ ДЕЙНЕГА, засновник волонтерського проекту «Повернись живим» для українських захисників у зоні АТО

ЛЕОНІД ОСТАЛЬЦЕВ, ветеран АТО, який воював в складі 30-ї окремої механізованої бригади ЗС України, засновник «PIZZA VETERANO»

ЄВГЕН ТУРЧАК, керівник Спілки ветеранів АТО Деснянського району Києва

МАРКІЯН ЛУБКІВСЬКИЙ, Надзвичайний і Повноважний посол України в Хорватії (2006-2009).

ТАРАС КОСТАНЧУК, керівник проекту «Армія гідності»

ОЛЬГА СЕМЕНОВА, волонтер, координатор напрямку працевлаштування та роботи з кандидатами Центру Зайнятостi Вiльних Людей

Модератор: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua

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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)