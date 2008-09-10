На Донеччині зійшли з рейок 5 цистерн із пропан-бутаном

На Донеччині, на товарній залізничній станції міста Червоноармійськ, при формуванні вантажного поїзда зійшли з рейок 5 цистерн (ємність кожної – 73 кубометри) із пропан-бутаном, одна з яких перекинулася.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, витоку пропан-бутану з цистерн не було. Станом на цей час 5 цистерн поставлені на рейки та відправлені на технічне обстеження у депо. Причина аварії встановлюється. На роботах був задіяній відновлювальний поїзд Донецької залізниці. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.